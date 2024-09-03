Пірнув із морвокзалу: житель Ізмаїла намагався перепливти кордон
Київ • УНН
40-річний чоловік спробував незаконно перетнути кордон, пливучи від набережної Ізмаїла. Він мав лише копію ID-картки, замотану в плівку.
Житель Ізмаїла вирішив незаконно перетнути кордон, розпочавши заплив із самісінької набережної міського морвокзалу. З собою взяв лише замотану у плівку копію id-картки. Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає УНН.
"Хочеш щось сховати – поклади на видному місці" – схоже, цією приказкою керувався 40-річний мешканець Ізмаїла, коли розпочинав заплив із самісінької набережної міського морвокзалу. Свої документи небезпеці не піддавав, плив лише із копією id-картки, яку замотав у плівку. Як би чоловік не розраховував зостатися непомітним, цього не трапилося
За спробу незаконно перетнути держкордон та порушення прикордонного режиму його притягнуто до адмінвідповідальності.
Кількість незаконних перетинів кордону зменшується - Демченко03.09.24, 12:47 • 9889 переглядiв