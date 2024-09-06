Намагався доплисти до Молдови: у Дністрі знайшли обвитого водоростями потопельника

У Дністрі прикордонники виявили тіло потопельника. Він, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально потрапити до Молдови, заявили у п'ятницю у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Загиблого помітили прикордонники під час патрулювання. На місце події викликали співробітників ДСНС і поліції, які витягли його на берег.

Попередньо встановлено, що загиблий – мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Він, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали для нього фатальними, додали в ДПСУ.

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