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Намагався доплисти до Молдови: у Дністрі знайшли обвитого водоростями потопельника

Намагався доплисти до Молдови: у Дністрі знайшли обвитого водоростями потопельника

Київ • УНН

 • 12144 перегляди

Прикордонники виявили у Дністрі тіло потопельника, обвите водоростями. Загиблий, ймовірно, намагався нелегально перетнути кордон із Молдовою, але сильна течія та водорості стали для нього фатальними.

У Дністрі прикордонники виявили тіло потопельника. Він, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально потрапити до Молдови, заявили у п'ятницю у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Загиблого помітили прикордонники під час патрулювання. На місце події викликали співробітників ДСНС і поліції, які витягли його на берег.

Попередньо встановлено, що загиблий – мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Він, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали для нього фатальними, додали в ДПСУ. 

Пірнув із морвокзалу: житель Ізмаїла намагався перепливти кордон03.09.24, 12:54 • 11752 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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