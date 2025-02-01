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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пытались создать «повстанческое движение» для дестабилизации ситуации в Украине: СБУ задержала 5 приспешников рф

Киев  •  УНН

 • 3660 просмотра

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СБУ задержала 5-х приспешников рф, которые пытались создать «повстанческое движение» для дестабилизации Украины.

Служба безопасности Украины задержала 5-х пособников рф, которые пытались создать «повстанческое движение» для дестабилизации Украины, сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Служба безопасности нейтрализовала подрывную деятельность прокремлевской организации «Рабочий фронт Украины», которая по заказу рф пыталась создать протестные движения в нашем государстве

- сообщили в СБУ.

«По материалам дела, злоумышленники под видом распространения неокоммунистических идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед рашистами. Среди прочего, фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в так называемые «солдатские комитеты» для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создали страницы своего объединения в различных соцсетях, где на них подписалось более 30 тыс. пользователей, а также фигуранты массово расклеивали по улицам украинских городов агитационные листовки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации.

«Ежедневно они обходили не менее 30 адресов, где размещали «агитки» на досках объявлений или просто на стенах зданий. Для печати пропагандистской наглядности они оборудовали подпольные «типографии» прямо в собственных домах», - сказано в сообщении.

«Служба безопасности задержала 5-х организаторов вражеских ячеек во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет. Часть из них - студенты, другая - работники предприятий или безработные, которые действовали при координации представителя из РФ, так называемого «профсоюзного куратора» из России», - сообщили в СБУ.

Во время обысков у фигурантов обнаружены оптовые партии враждебной наглядности, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

5-м задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим - суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.

Напомним,

В Киеве задержали агента рф, которая подозревается в том, что планировала взорвать взрывчатку возле здания подразделения Службы безопасности Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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