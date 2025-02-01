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Намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації ситуації в Україні: СБУ затримала 5 поплічників рф

Київ • УНН

 • 54741 перегляди

СБУ затримала 5-х поплічників рф, які намагалися створити «повстанський рух» для дестабілізації України.

Служба безпеки України затримала 5-х поплічників рф, які намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації України, повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність прокремлівської організації "Робітничий фронт України", яка на замовлення рф намагалася створити протестні рухи у нашій державі

- повідомили у СБУ.

"За матеріалами справи, зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед рашистами. Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті", - ідеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів, а також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації.

"Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували "агітки" на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях", - сказано у повідомленні.

"Служба безпеки затримала 5-х організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інша – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з рф, так званого "профспілкового куратора" з росії", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

5-м затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим - суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.

Нагадаємо

У Києві затримали агентку рф, яка підозрюється у тому, що планувала підірвати вибухівку біля будівлі підрозділу Служби безпеки України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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