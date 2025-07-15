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Пыталась спасти тонувшую дочь: в Албании на отдыхе погибла львовянка, консулы оказывают помощь

Киев • УНН

 • 2746 просмотра

41-летняя львовянка трагически погибла в Албании 11 июля, пытаясь спасти свою тонувшую дочь. Дочь выжила и находится в реанимации, а МИД Украины оказывает помощь в репатриации тела матери.

Пыталась спасти тонувшую дочь: в Албании на отдыхе погибла львовянка, консулы оказывают помощь

В Албании во время отдыха на море трагически погибла 41-летняя львовянка, которая пыталась спасти дочь. Как сообщили в МИД, консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей украинки, передает УНН.

Поступила ужасная весть – во время отдыха в Албании трагически погибла мама нашей ученицы Евы Сухораб. Они все трое отдыхали на море, старшая сестра там в больнице, а наша Ева ожидает приезда родственников из Украины 

– говорится в сообщении на странице Лицея 94 Львовского городского совета в Facebook.

Как рассказали ZAXID.NET родственники погибшей, 41-летняя львовянка отдыхала на море вместе с тремя дочерьми, в возрасте 21, 18 и 12 лет. Трагический случай произошел 11 июля, когда женщина пыталась спасти среднюю дочь, которая тонула. В результате дочь выжила и находится в реанимации, а мама погибла.

Добавим

В МИД сообщили, что 11 июля на "горячую" линию Посольства Украины в Албании поступила информация о смерти гражданки Украины 1983 г.р.

По информации родственников, умершая приехала в Албанию с туристической целью. Смерть гражданки наступила из-за несчастного случая на воде. Принято решение о перевозке тела в Украину

- говорится в сообщении.

Консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей гражданки Украины.

Дело находится на контроле учреждения, резюмировали в МИД.

Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя одесситка, которая лечилась от рака - Офис Президента Украины18.06.25, 23:27 • 15885 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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