Намагалась врятувати доньку, яка тонула: в Албанії на відпочинку загинула львів'янка, консули надають допомогу

В Албанії під час відпочинку на мору трагічно загинула 41-річна львів’янка. яка намагалась врятувати доньку. Як повідомили у МЗС, консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої українки, передає УНН.

– йдеться в повідомленні на сторінці Ліцею 94 Львівської міської ради у Facebook.

Надійшла жахлива звістка – під час відпочинку в Албанії трагічно загинула мама нашої учениці Єви Сухораб. Вони усі троє відпочивали на морі, старша сестра там у лікарні, а наша Єва очікує приїзду родичів з України

Як розповіли ZAXID.NET родичі загиблої, 41-річна львів’янка відпочивала на морі разом з трьома доньками, віком 21, 18 та 12 років. Трагічний випадок стався 11 липня, коли жінка намагалася втрятувати середульшу доньку, яка тонула. У результаті донька вижила і перебуває в реанімації, а мама загинула.

У МЗС повідомили, що 11 липня на "гарячу" лінію Посольства України в Албанії надійшла інформація про смерть громадянки України 1983 р.н.

За інформацією родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою. Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Прийнято рішення про перевезення тіла в Україну