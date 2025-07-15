Намагалась врятувати доньку, яка тонула: в Албанії на відпочинку загинула львів'янка, консули надають допомогу
Київ • УНН
41-річна львів'янка трагічно загинула в Албанії 11 липня, намагаючись врятувати свою доньку, яка тонула. Донька вижила і перебуває в реанімації, а МЗС України надає допомогу в репатріації тіла матері.
В Албанії під час відпочинку на мору трагічно загинула 41-річна львів’янка. яка намагалась врятувати доньку. Як повідомили у МЗС, консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої українки, передає УНН.
Надійшла жахлива звістка – під час відпочинку в Албанії трагічно загинула мама нашої учениці Єви Сухораб. Вони усі троє відпочивали на морі, старша сестра там у лікарні, а наша Єва очікує приїзду родичів з України
Як розповіли ZAXID.NET родичі загиблої, 41-річна львів’янка відпочивала на морі разом з трьома доньками, віком 21, 18 та 12 років. Трагічний випадок стався 11 липня, коли жінка намагалася втрятувати середульшу доньку, яка тонула. У результаті донька вижила і перебуває в реанімації, а мама загинула.
Додамо
У МЗС повідомили, що 11 липня на "гарячу" лінію Посольства України в Албанії надійшла інформація про смерть громадянки України 1983 р.н.
За інформацією родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою. Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Прийнято рішення про перевезення тіла в Україну
Консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України.
Справа перебуває на контролі установи, резюмували у МЗС.
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