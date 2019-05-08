Постпредставительство Украины в ООН: Сущенко в неволе уже 950 дней

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 65125 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 93162 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101637 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103519 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126830 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112602 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138447 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144759 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130262 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Постпредставительство Украины в ООН: Сущенко в неволе уже 950 дней

Постпредставительство Украины в ООН: Сущенко в неволе уже 950 дней

Киев  •  УНН

 • 9215 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Постоянное представительство Украины при ООН приветствовало освобождение двух репортеров информационного агентства Reuters после 500 дней заключения в Мьянме, и одновременно напомнило, что украинский журналист Роман Сущенко находится в неволе в России уже 950 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог представительства в Twitter.

Ранее, утром 7 мая, в Мьянме освободили двух репортеров Reuters.

“После более чем 500 дней заключения в Мьянме репортеры Reuters Ва Лоне и Кьяв Соэ Оо наконец вышли на свободу. Это огромная победа для всех защитников свободы слова. В то же время сегодня проходит уже 950-й день пребывания репортера Романа Сущенко в российской тюрьме. Битва продолжается”, — заявили украинские дипломаты.

Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

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Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

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