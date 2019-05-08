Постпредставительство Украины в ООН: Сущенко в неволе уже 950 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Постоянное представительство Украины при ООН приветствовало освобождение двух репортеров информационного агентства Reuters после 500 дней заключения в Мьянме, и одновременно напомнило, что украинский журналист Роман Сущенко находится в неволе в России уже 950 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог представительства в Twitter.
Ранее, утром 7 мая, в Мьянме освободили двух репортеров Reuters.
“После более чем 500 дней заключения в Мьянме репортеры Reuters Ва Лоне и Кьяв Соэ Оо наконец вышли на свободу. Это огромная победа для всех защитников свободы слова. В то же время сегодня проходит уже 950-й день пребывания репортера Романа Сущенко в российской тюрьме. Битва продолжается”, — заявили украинские дипломаты.
Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
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Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
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