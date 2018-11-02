В Кремле исключили обмен Вышинского на Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия исключает возможность обмена украинского журналиста Романа Сущенко на подозреваемого в Украине в госизмене руководителя "РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для каких-либо обменов", - сказал представитель Кремля Дмитрий Пеской, отвечая на вопрос, почему Москва не соглашается с предложениями Киева обменять Вышинского на осужденного за шпионаж в РФ украинца Романа Сущенко.
Как сообщал УНН, пока нет информации, где именно сейчас находится украинский журналист Роман Сущенко.
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Напомним, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Также, Херсонский городской суд продлил срок удержания под стражей руководителя "РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 28 декабря 2018 года.