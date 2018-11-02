В Кремле исключили обмен Вышинского на Сущенко

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия исключает возможность обмена украинского журналиста Романа Сущенко на подозреваемого в Украине в госизмене руководителя "РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.