У Кремлі виключили обмін Сущенка на Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виключає можливість обміну українського журналіста Романа Сущенко на підозрюваного в Україні в державній зраді керівника "РИА "Новости-Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми вважаємо, що Вишинський повинен бути негайно звільнений, це не тема для будь-яких обмінів", - сказав представник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чому Москва не погоджується з пропозиціями Києва обміняти Вишинського на засудженого за шпигунство в РФ українця Романа Сущенко.
Як повідомляв УНН, поки немає інформації, де саме зараз знаходиться український журналіст Роман Сущенко.
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Нагадаємо, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Також, Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою керівнику "РИА "Новости-Украина" Кирилу Вишинському до 28 грудня 2018 року.