Вышинскому продлили арест до 28 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Херсонский городской суд продлил срок удержания под стражей руководителя "РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 28 декабря 2018 года. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Автономной Республики Крым.
“Продолжили срок содержания под стражей (для Кирилла Вышинского — ред.) до 28 декабря”, — сказали в прокуратуре.
Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене.
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.