Вишинському продовжили арешт до 28 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Херсонський міський суд продовжив строк тримання під вартою керівника “РИА “Новости-Украина” Кирилу Вишинському до 28 грудня 2018 року. Про це повідомили УНН у прокуратурі Автономної Республіки Крим.
“Продовжили термін тримання під вартою (для Кирила Вишинського — ред.) до 28 грудня”, — сказали у прокуратурі.
Нагадаємо, Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.
17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.