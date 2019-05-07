Два журналіста звільнені з в'язниці М'янми

До Ва Лон і Ко Кья З Оо займалися розслідуванням вбивств мусульман-рохінджа, за що удостоїлися Пулітцерівської премії. У минулому році журналісти були засуджені до семи років в'язниці за "розголошення державної таємниці".

"Ми раді, що М'янма звільнила наших хоробрих журналістів До Ва Лона і Ко Кья З Оо. З тих пір, як вони були затримані 511 днів тому, вони перетворилися в символ того, наскільки важлива свобода преси в усьому світі", - заявив головний редактор агентства Стівен Адлер.



Як повідомляв УНН, Верховний суд М'янми відхилив апеляцію двох журналістів Reuters, засуджених на сім років в'язниці за порушення закону про державну таємницю .