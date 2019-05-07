Два журналиста освобождены из тюрьмы Мьянмы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58532 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86619 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100464 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102487 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125792 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112366 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138273 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144738 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130192 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130243 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Два журналиста освобождены из тюрьмы Мьянмы

Два журналиста освобождены из тюрьмы Мьянмы

Киев  •  УНН

 • 7264 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Мьянмы помиловал двух журналистов информационного агентства Reuters - 32-летнего Ко Ва Лона и 28-летнего Ко Кья Со Оо. Это решение Вин Мьин принял через несколько недель после того, Верховный суд в последний раз отклонил апелляцию журналистов, которые провели в заключении полтора года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews. 

Ко Ва Лон и Ко Кья Со Оо занимались расследованием убийств мусульман-рохинджа, за что удостоились Пулитцеровской премии. В прошлом году журналисты были приговорены к семи годам тюрьмы за "разглашение государственной тайны".

"Мы рады, что Мьянма освободила наших храбрых журналистов Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо. С тех пор, как они были задержаны 511 дней назад, они превратились в символ того, насколько важна свобода прессы во всем мире", - заявил главный редактор агентства Стивен Адлер.

Как сообщал УНН, Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию двух журналистов Reuters, осуждённых на семь лет тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне

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