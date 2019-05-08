Постпредставництво України в ООН: Сущенко в неволі вже 950 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Постійне представництво України при ООН привітало звільнення двох репортерів інформаційного агенства Reuters після 500 днів ув’язнення у М’янмі, і водночас нагадало, що український журналіст Роман Сущенко перебуває в неволі в Росії вже 950 днів. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог представництва у Twitter.
Раніше, зранку 7 травня, у М’янмі звільнили двох репортерів Reuters.
“Після більш ніж 500 днів ув‘язнення у М’янмі репортери Reuters Ва Лоне та К’яв Сое Оо нарешті вийшли на свободу. Це величезна перемога для всіх захисників свободи слова. Водночас сьогодні минає вже 950-й день перебування репортера Романа Сущенка у російській в’язниці. Битва триває”, — заявили українські дипломати.
Нагадаємо, Романа Сущенка, утримуваного у російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
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Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста в підрозділ Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.
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