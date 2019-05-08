Постпредставництво України в ООН: Сущенко в неволі вже 950 днів

КИЇВ. 8 травня. УНН. Постійне представництво України при ООН привітало звільнення двох репортерів інформаційного агенства Reuters після 500 днів ув’язнення у М’янмі, і водночас нагадало, що український журналіст Роман Сущенко перебуває в неволі в Росії вже 950 днів. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог представництва у Twitter.