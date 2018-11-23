"Тюрьма в тюрьме": защитник рассказал об условиях содержания Сущенко

По его словам, Сущенко посетил адвокат, который передал привет от заключенного украинца и рассказал о его состоянии здоровья и условиях содержания.

"Адвокат передает от Сущенко всем привет, благодарит украинцев за орден, которым его наградили. Со здоровьем у Романа более или менее в порядке. Ждет решения вопроса об обмене", - сообщил Фейгин.

Он рассказал, что Сущенко сидит в соседней камере с украинцев Валентином Выговским, которого осудили на 11 лет за якобы экономический и военный шпионаж в авиакосмической отрасли РФ.

"Роман Сущенко после этапирования в колонию находится в безопасном месте, то есть тюрьма в тюрьме. Для его безопасности. Сидит в соседней камере с украинцев Выговским", - написал защитник.

Сам Фейгин в Сущенко не попал, а вопрос о его посещении будет решаться в декабре.

"Вопрос о моем допуске к Роману Сущенко будет решаться в декабре. Начальник ИК-11 не знает, что делать с ч.4 ст.89 УИК с моим допуском как "другого лица". Будут консультироваться с руководством ФСИН", - сообщил он.

Как сообщал УНН, 23 ноября защитник Марк Фейгин приехал в исправительной колонии к украинскому журналисту Романа Сущенко.

Напомним, 7 ноября стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который был незаконно осужден в России, этапировали в исправительную колонию в Кировской области (г.Киров-Чепецк, д.Утробино).

Украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

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