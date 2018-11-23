До Сущенка у виправну колонію приїхав адвокат

"Я в Кірово-Чепецьку, у ВК-11. Приїхав до Романа Сущенка. Щойно до нього в зону увійшов адвокат. Питання з передачею ліків і моїм відвідуванням за ч.4 ст.89 ДВК все ще не вирішене. А це ж порушення закону щодо "інших осіб, що надають юридичну допомогу" засудженому", - написав Фейгін.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що українського журналіста Романа Сущенко, який був незаконно засуджений в Росії, етапували до виправної колонії в Кіровській області (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

Як повідомляв УНН, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Я в Кірово-Чепецке, в ІК-11. Приїхав до Роману Сущенко. Тільки що до нього в зону увійшов адвокат. Питання з передачею ліків і моїми відвідинами по ч.4 ст.89 ДВК все ще не вирішене. А адже це порушення закону щодо «інших осіб, що надають юридичну допомогу» засудженому. pic.twitter.com/GZld1Df3Ka