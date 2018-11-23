К Сущенко в исправительную колонию приехал адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Адвокат Марк Фейгин приехал в исправительную колонию к украинскому журналисту Роману Сущенко, однако вопрос посещения еще не решен. Об этом адвокат сообщил в Twitter, передает УНН.
“Я в Кирово-Чепецке, в ИК-11. Приехал к Роману Сущенко. Только что к нему в зону вошёл адвокат. Вопрос с передачей лекарств и моим посещением по ч.4 ст.89 УИК всё ещё не решён. А ведь это нарушение закона в отношении „иных лиц, оказывающих юридическую помощь“ осуждённому”, — написал Фейгин.
Напомним, 7 ноября стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который был незаконно осужден в России, этапировали в исправительную колонию в Кировской области (г.Киров-Чепецк, д.Утробино).
Как сообщал УНН, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
Я в Кирово-Чепецке, в ИК-11. Приехал к Роману Сущенко. Только что к нему в зону вошёл адвокат. Вопрос с передачей лекарств и моим посещением по ч.4 ст.89 УИК всё ещё не решён. А ведь это нарушение закона в отношении «иных лиц, оказывающих юридическую помощь» осуждённому. pic.twitter.com/GZld1Df3Ka— Mark Feygin (@FeyginMark) 23 ноября 2018 г.