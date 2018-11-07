Сущенко этапировали в колонию в Кировской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинский журналиста Романа Сущенко, который был незаконно осужден в России, этапировали в исправительную колонию в Кировской области. Об этом написал его защитник Марк Фейгин в Facebook, передает УНН.
"Украинский журналист Роман Сущенко этапирован в ИК-11 в Кировскую область (г.Киров-Чепецк, д.Утробино)" для отбывания наказания", - написал адвокат.
Отметим, 8 октября стало известно о процессе этапирования Р.Сущенка, но до сих пор не было информации, куда именно его направили.
Как сообщал УНН, ранее Р.Сущенко направил письмо адвокату из СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили на "тюремную сборник" в процессе этапирования.
Напомним, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
Украинский журналист Роман Сущенко этапирован в ИК-11 в Кировскую область (г.Киров-Чепецк, д.Утробино) для отбывания наказания. pic.twitter.com/BgDhD1XLpa- Mark Feygin (@FeyginMark) 7 ноября 2018 г.