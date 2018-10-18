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Сущенка в процесі етапування помістили в "Матросскую тишину"

Сущенка в процесі етапування помістили в "Матросскую тишину"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Українського журналіста Романа Сущенка в процесі етапування помістили в СІЗО "Матроська тиша" на "тюремну збірку". Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін у своєму Twitter, передає УНН.

"Роман надіслав лист з "Матросскую тишину". Він там перебував на тюремній збірці. Де зараз не знаємо", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, раніше адвокат заявив, що йому підтвердили етапування Сущенко в колонію.

Як повідомляв УНН, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Роман надіслав лист з «Матроської тиші». Він там перебував на тюремній збірці. Де зараз не знаємо. pic.twitter.com/pYhAiW5DaQ

- Mark Feygin (@FeyginMark) 18 жовтня 2018 р

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