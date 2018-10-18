Сущенко в процессе этапирования поместили в "Матросскую тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинского журналиста Романа Сущенко в процессе этапирования поместили в СИЗО "Матросская тишина" на тюремную сборку. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в своем Twitter, передает УНН.
“Роман прислал письмо из „Матросской тишины“. Он там находился на тюремной сборке. Где сейчас не знаем”, — сообщил адвокат.
Напомним, ранее адвокат заявил, что ему подтвердили этапирование Сущенко в колонию.
Как сообщал УНН, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделения Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
Роман прислал письмо из «Матросской тишины». Он там находился на тюремной сборке. Где сейчас не знаем. pic.twitter.com/pYhAiW5DaQ— Mark Feygin (@FeyginMark) 18 октября 2018 г.