Сущенка у РФ етапували для відбування покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українця Романа Сущенка, якого російський суд засудив за обвинуваченням у шпигунстві, за попередньою інформацією, етапували до місця відбування покарання. Про це у понеділок повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"За попередньою інформацією, Романа Сущенко етапували до місця відбування покарання", - повідомив адвокат у Facebook.
Як повідомляв УНН, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Український журналіст Роман Сущенко був затриманий у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.