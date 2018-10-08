Сущенка у РФ етапували для відбування покарання

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українця Романа Сущенка, якого російський суд засудив за обвинуваченням у шпигунстві, за попередньою інформацією, етапували до місця відбування покарання. Про це у понеділок повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.