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Сущенка етапували в колонію у Кіровській області

Сущенка етапували в колонію у Кіровській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українського журналіста Романа Сущенка, якого було незаконно засуджено в Росії, етапували до виправної колонії у Кіровській області. Про це написав його захисник Марк Фейгін у Facebook, передає УНН.

“Український журналіст Роман Сущенко етапований в ВК-11 у Кіровську область (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно) “для відбування покарання”, — написав адвокат.

Зазначимо, 8 жовтня стало відомо про процес етапування Р.Сущенка, але досі не було інформації, куди саме його направили.

Як повідомляв УНН, раніше Р.Сущенко надіслав лист адвокату із СІЗО “Матросская тишина”, куди його помістили на “тюремну збірку” в процесі етапування.

Нагадаємо, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Украинский журналист Роман Сущенко этапирован в ИК-11 в Кировскую область (г.Кирово-Чепецк, д.Утробино) для отбывания наказания. pic.twitter.com/BgDhD1XLpa

— Mark Feygin (@FeyginMark) 7 ноября 2018 г.

Українські Національні Новини

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