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"В'язниця у в'язниці": захисник розповів про умови утримання Сущенка

"В'язниця у в'язниці": захисник розповів про умови утримання Сущенка

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Український журналіст Роман Сущенко перебуває у колонії в безпечному місці, його здоров'я - у задовільному стані. Про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін у Twitter, передає УНН.

За його словами, Сущенка відвідав адвокат, який передав привіт від ув’язненого українця і розповів про його стан здоров’я і умови утримання.

“Адвокат передає від Сущенка всім привіт, дякує українцям за орден, яким його нагородили. Зі здоров’ям у Романа більш-менш в порядку. Чекає вирішення питання про обмін”, — повідомив Фейгін.

Він розповів, що Сущенко сидить у сусідній камері з українцем Валентином Виговським, якого засудили на 11 років за нібито економічний і військовий шпіонаж в авіакосмічній галузі РФ.

“Роман Сущенко після етапування в колонію перебуває в безпечному місці, тобто в’язниця у в’язниці. Для його безпеки. Сидить в сусідній камері з українцем Виговським”, — написав захисник.

Сам Фейгін до Сущенка не потрапив, а питання щодо його відвідування українця вирішуватиметься в грудні.

“Питання про мій допуск до Романа Сущенка буде вирішуватися в грудні. Начальник ВК-11 не знає, що робити з ч.4 ст.89 ДВК з моїм допуском як „іншої особи“. Будуть консультуватися з керівництвом ФСВП”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, 23 листопада захисник Марк Фейгін приїхав до виправної колонії до українського журналіста Романа Сущенка.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що українського журналіста Романа Сущенка, який був незаконно засуджений в Росії, етапували до виправної колонії в Кіровській області (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

Українця Романа Сущенка, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

ИК-11 pic.twitter.com/JOpUPKklT6

— Mark Feygin (@FeyginMark) 23 ноября 2018 г.

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