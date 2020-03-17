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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102635 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105408 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107391 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106194 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115243 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101318 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105668 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131634 просмотра

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После закрытия метро в Киеве не будет увеличено количество автобусов - КГГА

После закрытия метро в Киеве не будет увеличено количество автобусов - КГГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве после временной остановки работы метрополитена не появится больше автобусов, поскольку горожане должны оставаться дома. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.

"Киевпастранс и частные перевозчики будут работать в штатном для себя режиме, никто не будет увеличивать количество автобусов, учитывая то, что все горожане должны оставаться дома", - отметил он.

Кроме того, Поворозник добавил, что для людей, которые должны работать в чрезвычайном режиме, будут организованы специальные маршруты.

"Те люди, которым надо добраться до работы, будут пользоваться общественным транспортом, кроме того, работники предприятий, которые должны работать в чрезвычайном режиме (оборонная промышленность, пищевая промышленность, водоканалы, стратегические предприятия), будут сделаны специальные маршруты для подвоза таких работников к рабочим местам с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности", - добавил он.

Напомним, Киевский метрополитен прекратит работу сегодня, 17 марта, в 23:00 предварительно до 3 апреля на фоне мер по противодействию коронавирусу в Украине.

Украинские Национальные Новости

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