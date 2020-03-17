Після закриття метро у Києві не буде збільшено кількості автобусів – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві після тимчасової зупинки роботи метрополітену не з’явиться більше автобусів, оскільки містяни мають залишатися вдома. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
“Київпастранс та приватні перевізники працюватимуть у штатному для себе режимі, ніхто не буде збільшувати кількість автобусів, враховуючи те, що всі містяни мають залишатися вдома”, — зазначив він.
Окрім того, Поворозник додав, що для людей, які мають працювати у надзвичайному режимі, будуть організовані спеціальні маршрути.
“Ті люди, яким треба дістатися роботи, будуть користуватися громадським транспортом, крім того, працівники підприємств, які мають працювати у надзвичайному режимі (оборонна промисловість, харчова промисловість, водоканали, стратегічні підприємства), будуть зроблені спеціальні маршрути для підвезення таких працівників до робочих місць з дотриманням всіх норм санітарно-епідеміологічної безпеки”, — додав він.
Нагадаємо, Київський метрополітен припинить роботу сьогодні, 17 березня, о 23:00 попередньо до 3 квітня на фоні заходів щодо протидії коронавірусу в Україні.