Після закриття метро у Києві не буде збільшено кількості автобусів – КМДА

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві після тимчасової зупинки роботи метрополітену не з’явиться більше автобусів, оскільки містяни мають залишатися вдома. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.