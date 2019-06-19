После отдыха на пляже Луганской области госпитализировали 22 ребенка

“В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже „Малибу“ и купались в озере Песочное в г. Рубежное”, — говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что в настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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