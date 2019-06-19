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Після відпочинку на пляжі Луганщини госпіталізували 22 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Після відпочинку на пляжі “Малібу” у місті Рубіжне Луганської області з попереднім діагнозом гастроентероколіт госпіталізували 27 осіб (з них 22 дитини). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Після відпочинку на пляжі Луганщини госпіталізували 22 дитини

“Протягом 17–18 червня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб (з них 22 дитини), які 15-17 червня відпочивали на пляжі „Малібу“ та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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Нагадаємо, від отруєння грибами на Кіровоградщині померла 19-річна дівчина.

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