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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Кількість отруєних в ресторані на Львівщині зросла до 28

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 червня. УНН. Кількість отруєних в кафе "Озон" Кам’янко - Бузького району зросла до 28- ми. Про це повідомили УНН у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Кількість отруєних в ресторані на Львівщині зросла до 28

"Станом на сьогодні кількість захворілих збільшилась до 28 осіб, з яких одна дитина до 15 років. Перші захворілі звернулись за медичною допомогою 15 червня - 5 осіб. Госпіталізовано 23 особи, 5 осіб перебуває на амбулаторному лікуванні. Попередній діагноз у хворих при госпіталізації - харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція, стан середньої тяжкості", - повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Симптомами захворювання були: підвищення температури тіла до 38-39°, загальна слабкість, нудота, пронос, болі у ділянці епігастрію.

Як повідомляв УНН, відкрито провадження через масове отруєння на Львівщині

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