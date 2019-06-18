Кількість отруєних в ресторані на Львівщині зросла до 28
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 червня. УНН. Кількість отруєних в кафе "Озон" Кам’янко - Бузького району зросла до 28- ми. Про це повідомили УНН у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.
"Станом на сьогодні кількість захворілих збільшилась до 28 осіб, з яких одна дитина до 15 років. Перші захворілі звернулись за медичною допомогою 15 червня - 5 осіб. Госпіталізовано 23 особи, 5 осіб перебуває на амбулаторному лікуванні. Попередній діагноз у хворих при госпіталізації - харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція, стан середньої тяжкості", - повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Симптомами захворювання були: підвищення температури тіла до 38-39°, загальна слабкість, нудота, пронос, болі у ділянці епігастрію.
Як повідомляв УНН, відкрито провадження через масове отруєння на Львівщині.