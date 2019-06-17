Відкрито провадження через масове отруєння на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Через масове отруєння у місті Кам’янка-Бузька Львівської області поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею, — обмеження волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.
Раніше, 16 червня, у Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшло повідомлення про харчове отруєння, яке сталося, за попередніми даними, в одному із кафе райцентру.
"У медичні заклади Кам’янка-Бузької та Львова звернулося більш ніж десяти громадян віком від 14 до 45 років, у яких медики діагностували харчову токсикоінфекцію в стані середнього ступеня важкості. Встановлено, що вони відпочивали в одному із місцевих кафе", - прокоментували в поліції.
Триває досудове розслідування. Встановлюються обставини події, також кількість потерпілих. Призначено експертизи.
Нагадаємо, у Львівській області 14 осіб потрапили до лікарні після відвідин ресторану "Озон" у місті Кам’янка-Бузька.