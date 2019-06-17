Открыто производство из-за массового отравления во Львовской области

"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Ранее, 16 июня, в Каменка-Бугский отдел полиции поступило сообщение о пищевом отравлении, которое произошло, по предварительным данным, в одном из кафе райцентра.

"В медицинские учреждения Каменка-Бугского и Львова обратилось более десяти граждан в возрасте от 14 до 45 лет, у которых медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что они отдыхали в одном из местных кафе", - прокомментировали в полиции.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также количество пострадавших. Назначены экспертизы.

Напомним, во Львовской области 14 человек попали в больницу после посещения ресторана "Озон" в городе Каменка-Бугская.