На Львівщині 14 осіб опинилися в лікарні після відвідин ресторану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Львівській області 14 осіб потрапили до лікарні після харчування в ресторані "Озон" у місті Кам’янка-Бузька. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
"16 червня о 14:00 до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про госпіталізацію до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні пацієнтів, які харчувались в ресторані "Озон" (м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 16), ввечері 14.06.2019 року", - йдеться в повідомленні.
Всього за допомогою звернулось 5 осіб, серед яких 1 дитина. Усіх їх госпіталізували.
Крім того, 16 червня за медичною допомогою у медзаклади м. Львова звернулися 9 осіб.
Станом на 7 годину 17 червня в стаціонарі знаходиться 14 осіб, у тому числі й одна дитина.
"Стан госпіталізованих пацієнтів середньої важкості", - уточнили у департаменті.
Нагадаємо, у Молдові на поминках отруїлися 13 осіб.