У Молдові на поминках отруїлися 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Сороках, Молдова, на поминках отруїлися 13 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рoint.md.
13 осіб були доставлені з отруєнням в Сороцьку району лікарню. Всі вони раніше відвідали поминки.
Інформацію про це для Observatorul de Nord підтвердили джерела в Сороцький районній лікарні та Центрі громадського здоров'я Сорок.
Медик-епідеміолог Микола Горчинський повідомив, що в лікарню були госпіталізовані 13 осіб з симптомами харчового отруєння.
"Пацієнтів оглядають фахівці. Клінічна картина включає в себе: температуру 38,5, нудоту, блювоту, біль в животі. Це все симптоми харчового отруєння. З економічним агентом, який відповідав за приготування страв, вже працюють. Подивимося меню, продукти", - додав фахівець.
Всі, хто отруївся люди були присутні на поминках в селі Холошніца, Сорокського району. Приготуванням страв займався ресторан з Дрокія.
Як повідомляв УНН, у львівському ресторані, де на весіллі отруїлися люди, виявили ряд порушень .