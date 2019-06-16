В Молдове на поминках отравились 13 человек

13 человек были доставлены с отравлением в Сорокскую районную больницу. Все они ранее посетили поминки.

Информацию об этом для Observatorul de Nord подтвердили источники в Сорокской районной больнице и Центре общественного здоровья Сорок.

Медик-эпидемиолог Николай Горчински сообщил, что в больницу были госпитализированы 13 человек с симптомами пищевого отравления.

"Пациентов осматривают специалисты. Клиническая картина включает в себя: температура 38,5, тошноту, рвоту, боли в животе. Это все симптомы пищевого отравления. С экономическим агентом, который отвечал за приготовление блюд, уже работают. Посмотрим меню, продукты", - добавил специалист.

Все отравившиеся люди присутствовали на поминках в селе Холошница, Сорокского района. Приготовлением блюд занимался ресторан из Дрокии.



Как сообщал УНН, во львовском ресторане, где на свадьбе отравились люди, выявили ряд нарушений.