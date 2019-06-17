Во Львовской области 14 человек оказались в больнице после посещения ресторана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Во Львовской области 14 человек попали в больницу после питания в ресторане "Озон" в городе Каменка-Бугская. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
"16 июня в 14:00 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Каменка-Бугской центральной районной больницы пациентов, которые питались в ресторане "Озон" (г. Каменка-Бугская, ул. независимости, 16), вечером 14.06.2019 года", - говорится в сообщении.
Всего за помощью обратились 5 человек, среди которых 1 ребенок. Все они госпитализированы.
Кроме того, 16 июня за медицинской помощью в медучреждения м. Львова обратились 9 человек.
По состоянию на 7:00 17 июня в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок.
"Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести", - уточнили в департаменте.
Напомним, в Молдове на поминках отравились 13 человек.