Количество отравившихся в ресторане во Львовской области возросло до 28

"По состоянию на сегодня количество заболевших увеличилось до 28 человек, из которых один ребенок до 15 лет. Первые заболевшие обратились за медицинской помощью 15 июня - 5 человек. Госпитализировано 23 человека, 5 человек находится на амбулаторном лечении. Предварительный диагноз у больных при госпитализации - пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция, состояние средней тяжести ", - сообщили во Львовском областном лабораторном центре МЗ.



Симптомами заболевания были: повышение температуры тела до 38-39 °, общая слабость, тошнота, понос, боли в области эпигастрии.



Как сообщал УНН, открыто производство из-за массового отравления во Львовской области.