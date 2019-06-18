Количество отравившихся в ресторане во Львовской области возросло до 28
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 июня. УНН. Количество отравившихся в кафе "Озон" Каменка - Бугского района выросло до 28-ми. Об этом сообщили УНН во Львовском областном лабораторном центре МЗ.
"По состоянию на сегодня количество заболевших увеличилось до 28 человек, из которых один ребенок до 15 лет. Первые заболевшие обратились за медицинской помощью 15 июня - 5 человек. Госпитализировано 23 человека, 5 человек находится на амбулаторном лечении. Предварительный диагноз у больных при госпитализации - пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция, состояние средней тяжести ", - сообщили во Львовском областном лабораторном центре МЗ.
Симптомами заболевания были: повышение температуры тела до 38-39 °, общая слабость, тошнота, понос, боли в области эпигастрии.
Как сообщал УНН, открыто производство из-за массового отравления во Львовской области.