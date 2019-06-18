Від отруєння грибами померла 19-річна дівчина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 червня. УНН. Від отруєння грибами на Кіровоградщині померла 19-річна дівчина. Про це УНН поінформували в обласному лабораторному центрі.
Померла 19-річна жителька Олександрії, яка споживала дикорослі гриби, зібрані біля села Ізмайлівка Олександрійського району.
Всього в області за поточний період 2019 року отруїлися дикорослими грибами двоє людей.
Нагадаємо, на Кіровоградщині мати з донькою отруїлися грибами.
Також нагадаємо, на Буковині через отруєння грибами госпіталізували жінку.