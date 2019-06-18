От отравления грибами умерла 19-летняя девушка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 июня. УНН. От отравления грибами в Кировоградской умерла 19-летняя девушка. Об этом УНН сообщили в областном лабораторном центре.
Умерла 19-летняя жительница Александрии, которая потребляла дикорастущие грибы, собранные возле села Измайловка Александрийского района.
Всего в области за текущий период 2019 года отравились грибами два человека.
Напомним, в Кировоградской области мать с дочерью отравились грибами.
Также напомним, на Буковине из-за отравления грибами госпитализировали женщину.