На Кіровоградщині мати з донькою отруїлися грибами
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 червня. УНН. До обласного лабораторного центру Кіровоградської області надійшло повідомлення про реєстрацію випадку отруєння дикорослими грибами. Про це поінформували УНН в прес-службі установи.
Отруїлися двоє людей - 49-річна жителька Олександрії та її 19-річна донька . Потерпілі вживали дикорослі гриби. Наразі вони в реанімації.
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Як повідомляв УНН, на Буковині через отруєння грибами госпіталізували жінку.
Нагадаємо, п'ятеро дітей з табору на Буковині опинилися в лікарні з отруєнням.