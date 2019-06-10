На Буковині через отруєння грибами госпіталізували жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На Буковині через отруєння грибами госпіталізували жінку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України у Чернівецькій області.
"7 червня до реанімаційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з діагнозом гостре отруєння госпіталізували 57-річну жительку міста Сторожинець", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, вона отруїлася грибами, котрі сама назбирала у лісі, приготувала та скуштувала. Станом на 10 червня потерпілу перевели до інфекційного відділення, вона й надалі знаходиться у лікувальному закладі.
Нагадаємо, п'ятеро дітей з табору на Буковині опинилися в лікарні з отруєнням.