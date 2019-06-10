На Буковине из-за отравления грибами госпитализировали женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На Буковине из-за отравления грибами госпитализировали женщину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.
"7 июня в реанимационное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с диагнозом острое отравление госпитализировали 57-летнюю жительницу города Сторожинец", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, она отравилась грибами, которые сама собрала в лесу, приготовила и попробовала. По состоянию на 10 июня потерпевшую перевели в инфекционное отделение, она и в дальнейшем находится в лечебном учреждении.
Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.