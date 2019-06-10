На Буковине из-за отравления грибами госпитализировали женщину

"7 июня в реанимационное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с диагнозом острое отравление госпитализировали 57-летнюю жительницу города Сторожинец", - говорится в сообщении.



По предварительной информации, она отравилась грибами, которые сама собрала в лесу, приготовила и попробовала. По состоянию на 10 июня потерпевшую перевели в инфекционное отделение, она и в дальнейшем находится в лечебном учреждении.



Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.