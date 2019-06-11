В Кировоградской области мать с дочерью отравились грибами

Отравились два человека - 49-летняя жительница Александрии и ее 19-летняя дочь. Пострадавшие употребляли дикорастущие грибы. Сейчас они в реанимации.



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Как сообщал УНН, на Буковине из-за отравления грибами госпитализировали женщину.



Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.