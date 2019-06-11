В Кировоградской области мать с дочерью отравились грибами
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 июня. УНН. В областной лабораторный центр Кировоградской области поступило сообщение о регистрации случая отравления дикорастущими грибами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе учреждения.
Отравились два человека - 49-летняя жительница Александрии и ее 19-летняя дочь. Пострадавшие употребляли дикорастущие грибы. Сейчас они в реанимации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четверых детей госпитализировали с отравлением на карпатском курорте
Как сообщал УНН, на Буковине из-за отравления грибами госпитализировали женщину.
Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.