После спецоперации "Синица" у кого-то на россии стало меньше званий, а кого-то - уволили - ГУР

Цитата

“Безусловно, как и во многих других случаях, это было позитивное удивление и желание поделиться процессом, результатом, инструментом, ходом. Украина сейчас, ГУР и весь сектор безопасности и обороны - носители такого опыта, которого другие государства и другие общества не имеют. Опыта полномасштабной войны и противодействия российской агрессии. Относительно обмена этим опытом стоит очередь", - сказал Юсов.

Он также добавил, что: “После спецоперации "Синица" у кого-то на россии стало меньше званий, а кого-то - уволили”.

Напомним

Ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что украинские разведчики тщательно проверили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 вместе с экипажем.

Также благодаря спецоперации "Синица", удалось получить важную информацию о российской авиации, которая поможет защитить украинское небо.