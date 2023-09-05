Після спецоперації "Синиця" в когось на росії стало менше звань, а когось - звільнили - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Після спецоперації "Синиця" у когось на росії стало менше звань, а когось і взагалі звільнили. Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов під час телемарафону, передає УНН.
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“Безумовно, як і в багатьох інших випадках, це був позитивний подив і бажанням поділитися процесом, результатом, інструментом, перебігом. Україна зараз, ГУР і весь сектор безпеки і оборони - носії такого досвіду, які інші держави та інші суспільства не мають. Досвіду повномасштабної війни і протидії російській агресії. Стосовно обміну цим досвідом стоїть черга", - сказав Юсов.
Він також додав, що: “Після спецоперації "Синиця" в когось на росії стало менше звань, а когось - звільнили”.
Нагадаємо
Раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що українські розвідники ретельно перевірили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 разом з екіпажем.
Також завдяки спецоперації "Синиця", вдалося отримати важливу інформацію про російську авіацію, яка допоможе захистити українське небо.