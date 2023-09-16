После псевдовыборов работникам в Макеевке отменили премии и надбавки - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. После окончания псевдовыборов на временно оккупированных территориях российские оккупанты в Макеевке Донецкой области отменили премии и надбавки для работников. Также "администрации" объявили о задержании заработной платы, повышение стоимости продуктов, пишет УНН со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.
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"Российские оккупанты, как только завершились выборы, начали реализовывать ранее замороженные решения, которые приведут к дальнейшему ухудшению благосостояния населения. Так, работникам Макеевки уже отменили премии и надбавки, а также выплату любых дополнительных средств в ближайшей перспективе", - заявила заместитель.
Детали
Она отметила, что общественность также обсуждает объявленные решения местных оккупационных администраций о задержании заработной платы работникам ряда так называемых "государственных предприятий", повышение стоимости продовольственных и промышленных товаров и услуг.
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр сообщила, что на временно оккупированных территориях Украины российские пропагандисты распространяют ложную информацию о ходе и результатах псевдовыборов.