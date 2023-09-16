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После псевдовыборов работникам в Макеевке отменили премии и надбавки - Маляр

После псевдовыборов работникам в Макеевке отменили премии и надбавки - Маляр

Киев • УНН

 • 234216 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. После окончания псевдовыборов на временно оккупированных территориях российские оккупанты в Макеевке Донецкой области отменили премии и надбавки для работников. Также "администрации" объявили о задержании заработной платы, повышение стоимости продуктов, пишет УНН со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Цитата

"Российские оккупанты, как только завершились выборы, начали реализовывать ранее замороженные решения, которые приведут к дальнейшему ухудшению благосостояния населения. Так, работникам Макеевки уже отменили премии и надбавки, а также выплату любых дополнительных средств в ближайшей перспективе", - заявила заместитель.

Детали

Она отметила, что общественность также обсуждает объявленные решения местных оккупационных администраций о задержании заработной платы работникам ряда так называемых "государственных предприятий", повышение стоимости продовольственных и промышленных товаров и услуг.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр сообщила, что на временно оккупированных территориях Украины российские пропагандисты распространяют ложную информацию о ходе и результатах псевдовыборов. 

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