Після псевдовиборів працівникам у Макіївці скасували премії і надбавки - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Після закінчення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях російські окупанти у Макіївці Донецької області скасували премії та надбавки для працівників. Також "адміністрації" оголосили про затримання заробітньої плати, підвищення вартості харчів, пише УНН з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.
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"Російські окупанти, щойно завершились вибори, почали реалізовувати раніше заморожені рішення, які призведуть до подальшого погіршення добробуту населення. Так, працівникам Макіївки вже відмінили премії та надбавки, а також виплату будь-яких додаткових коштів у найближчій перспективі", - заявила заступниця.
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Вона зазначила, що громадськість також обговорює оголошені рішення місцевих окупаційних адміністрацій про затримання заробітної плати працівникам ряду так званих "державних підприємств", підвищення вартості продовольчих та промислових товарів і послуг.
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр повідомила, що на тимчасово окупованих територіях України російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про перебіг та результати псевдовиборів.