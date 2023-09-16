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Після псевдовиборів працівникам у Макіївці скасували премії і надбавки - Маляр

Після псевдовиборів працівникам у Макіївці скасували премії і надбавки - Маляр

Київ • УНН

 • 234217 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Після закінчення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях російські окупанти у Макіївці Донецької області скасували премії та надбавки для працівників. Також "адміністрації" оголосили про затримання заробітньої плати, підвищення вартості харчів, пише УНН з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

Цитата

"Російські окупанти, щойно завершились вибори, почали реалізовувати раніше заморожені рішення, які призведуть до подальшого погіршення добробуту населення. Так, працівникам Макіївки вже відмінили премії та надбавки, а також виплату будь-яких додаткових коштів у найближчій перспективі", - заявила заступниця.

Деталі

Вона зазначила, що громадськість також обговорює оголошені рішення місцевих окупаційних адміністрацій про затримання заробітної плати працівникам ряду так званих "державних підприємств", підвищення вартості продовольчих та промислових товарів і послуг.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр повідомила, що на тимчасово окупованих територіях України російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про перебіг та результати псевдовиборів. 

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