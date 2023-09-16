Після псевдовиборів працівникам у Макіївці скасували премії і надбавки - Маляр

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"Російські окупанти, щойно завершились вибори, почали реалізовувати раніше заморожені рішення, які призведуть до подальшого погіршення добробуту населення. Так, працівникам Макіївки вже відмінили премії та надбавки, а також виплату будь-яких додаткових коштів у найближчій перспективі", - заявила заступниця.

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Вона зазначила, що громадськість також обговорює оголошені рішення місцевих окупаційних адміністрацій про затримання заробітної плати працівникам ряду так званих "державних підприємств", підвищення вартості продовольчих та промислових товарів і послуг.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр повідомила, що на тимчасово окупованих територіях України російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про перебіг та результати псевдовиборів.