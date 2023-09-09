После сокрушительных пожаров Грецию накрыли наводнения глубиной до 3 метров

Детали

Шторм Даниэль, который, по словам метеорологов, был самым сильным, поразившим страну с начала ведения учета в 1930 году, три дня наносил Греции разрушения после рекордной летней жары, которая вызвала огромные лесные пожары.

Потоки снесли дома, мосты разрушились, дороги стали непроходимыми, линии электропередач упали, а посевы на плодородной Фессалийской равнине были уничтожены.

Органы гражданской защиты подтвердили количество погибших в 10 человек, четверо пропавших без вести. Всего было спасено 1700 человек, из них 296 были доставлены вертолетом из своих домов. Жители говорят, что местами глубина воды достигала 3 метров.

Под водой оказались десятки сел области. Сотни людей заблокированы в собственных домах.

Помимо человеческих опустошений, шторм нанесет экономический удар по стране, которая вышла из десятилетнего изнурительного долгового кризиса в 2018 году, но премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что она может выдержать катастрофу.

"Экономика Греции сейчас достаточно сильна, чтобы выдержать такую катастрофу. Я также мобилизую все европейские ресурсы, чтобы мы могли получить дополнительную помощь, чтобы, во-первых, покрыть необходимые компенсации домохозяйствам", - сказал он во время визита в регион.

Напомним

Лесной пожар в Греции стал крупнейшим пожаром в Европейском союзе, для борьбы с ним задействована почти половина противопожарной авиации.