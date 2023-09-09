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Після нищівних пожеж Грецію накрили повені глибиною до 3 метрів

Після нищівних пожеж Грецію накрили повені глибиною до 3 метрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Центральну Греції накрили повені глибиною до 3 метрів, які вже забрали життя щонайменше 10 людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Шторм Даніель, який, за словами метеорологів, був найсильнішим, що вразив країну з початку ведення обліку в 1930 році, три дні завдавав Греції руйнувань після рекордної літньої спеки, яка спричинила величезні лісові пожежі.

Потоки знесли будинки, мости зруйнувалися, дороги стали непрохідними, лінії електропередач впали, а посіви на родючій Фессалійській рівнині були знищені.

Органи цивільного захисту підтвердили кількість загиблих у 10 людей, четверо зниклих безвісти. Загалом було врятовано 1700 осіб, з них 296 було доставлено гелікоптером зі своїх домівок. Мешканці кажуть, що місцями глибина води сягала 3 метрів.

Під водою опинилися десятки сіл області. Сотні людей заблоковані у власних домівках. 

Крім людських спустошень, шторм завдасть економічного удару країні, яка вийшла з десятирічної виснажливої ​​боргової кризи в 2018 році, але прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що вона може витримати катастрофу.

"Економіка Греції зараз достатньо сильна, щоб витримати таку катастрофу. Я також мобілізую всі європейські ресурси, щоб ми могли отримати додаткову допомогу, щоб, по-перше, покрити необхідні компенсації домогосподарствам", - сказав він під час візиту в регіон.

Нагадаємо

Лісова пожежа в Греції стала найбільшою пожежею в Європейському союзі, для боротьби з нею задіяно майже половину протипожежної авіації.

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