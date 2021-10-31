После 2024 года Россия перестанет прокачивать газ через Украину - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. После 2024 года Россия перестанет поставлять газ через газотранспортную систему Украины. Как рассказал в интервью “4 каналу” руководитель программы “Триллион долларов для Украины” Украинского института будущего, экономический эксперт Андрей Илларионов, об этом свидетельствует политика российского президента Владимира Путина по сокращению поставки газа через ГТС Украины, передает УНН.
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“С моей точки зрения, надо принять для себя принципиальное решение, что после 2024 года газа (поставки России через ГТС Украины - ред.) больше не будет... Я напомню, что в 2007, 2008 году через ГТС Украины поставлялось 120 млрд кубических метров газа. А в этом году за 9 месяцев - 32 млрд. В том случае, если контракт будет выполнен полностью, это будет на треть от объемов, которые пропускались полтора десятилетия тому назад”, - отмечает эксперт.
По словам Илларионова, если выстроить график поставки газа через ГТС Украины, то станет очевидным, что российский президент проводит политику по сокращению прокачьки объемов газа через территорию Украины.
В то же время, Илларионов отметил, что потери от прекращения поставок газа через территорию Украины могут составить 1,5 - 2 млрд долларов. Однако, если Украина реализует стратегию “Триллион долларов для Украины”, то более эффективное развитие Украины позволит производить “такое количество экономических ресурсов, которые с лихвой перекрывают вот эти самые потери”.
Программа “Триллион долларов для Украины”
Главная цель программы - начать общественную дискуссию и диалог о том, как достичь ВВП Украины в один триллион долларов, в какие сроки и при каких условиях.
“Триллион долларов для Украины” рассчитана на последовательную реализацию.
Три главных тезиса программы “Триллион долларов для Украины”:
• Обеспечение внешней безопасности (наилучшим образом реализуется через евроатлантическую интеграцию);
• Обеспечение самого высокого уровня верховенства права;
• Обеспечение оптимальных размеров государства (речь идет об экономическом размере государства - это та часть ВВП, которую государство забирает в качестве налогов и тратит прежде всего на себя).