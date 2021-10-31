После 2024 года Россия перестанет прокачивать газ через Украину - эксперт

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26474 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 55807 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75774 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 229196 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131196 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399702 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316356 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215168 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245003 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255624 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.1м/с
60%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9616 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 8052 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10119 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20784 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6316 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6474 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139417 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 229188 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399697 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260081 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12934 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21723 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50456 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75018 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59931 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

После 2024 года Россия перестанет прокачивать газ через Украину - эксперт

Киев • УНН

 • 32211 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. После 2024 года Россия перестанет поставлять газ через газотранспортную систему Украины. Как рассказал в интервью “4 каналу” руководитель программы “Триллион долларов для Украины” Украинского института будущего, экономический эксперт Андрей Илларионов, об этом свидетельствует политика российского президента Владимира Путина по сокращению поставки газа через ГТС Украины, передает УНН.

После 2024 года Россия перестанет прокачивать газ через Украину - эксперт

Цитата

“С моей точки зрения, надо принять для себя принципиальное решение, что после 2024 года газа (поставки России через ГТС Украины - ред.) больше не будет... Я напомню, что в 2007, 2008 году через ГТС Украины поставлялось 120 млрд кубических метров газа. А в этом году за 9 месяцев - 32 млрд. В том случае, если контракт будет выполнен полностью, это будет на треть от объемов, которые пропускались полтора десятилетия тому назад”, - отмечает эксперт.

По словам Илларионова, если выстроить график поставки газа через ГТС Украины, то станет очевидным, что российский президент проводит политику по сокращению прокачьки объемов газа через территорию Украины.

В то же время, Илларионов отметил, что потери от прекращения поставок газа через территорию Украины могут составить 1,5 - 2 млрд долларов. Однако, если Украина реализует стратегию “Триллион долларов для Украины”, то более эффективное развитие Украины позволит производить “такое количество экономических ресурсов, которые с лихвой перекрывают вот эти самые потери”.

Программа “Триллион долларов для Украины”

Главная цель программы - начать общественную дискуссию и диалог о том, как достичь ВВП Украины в один триллион долларов, в какие сроки и при каких условиях.

“Триллион долларов для Украины” рассчитана на последовательную реализацию.
Три главных тезиса программы “Триллион долларов для Украины”:
• Обеспечение внешней безопасности (наилучшим образом реализуется через евроатлантическую интеграцию);
• Обеспечение самого высокого уровня верховенства права;
• Обеспечение оптимальных размеров государства (речь идет об экономическом размере государства - это та часть ВВП, которую государство забирает в качестве налогов и тратит прежде всего на себя).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48