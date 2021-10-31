После 2024 года Россия перестанет прокачивать газ через Украину - эксперт

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“С моей точки зрения, надо принять для себя принципиальное решение, что после 2024 года газа (поставки России через ГТС Украины - ред.) больше не будет... Я напомню, что в 2007, 2008 году через ГТС Украины поставлялось 120 млрд кубических метров газа. А в этом году за 9 месяцев - 32 млрд. В том случае, если контракт будет выполнен полностью, это будет на треть от объемов, которые пропускались полтора десятилетия тому назад”, - отмечает эксперт.

По словам Илларионова, если выстроить график поставки газа через ГТС Украины, то станет очевидным, что российский президент проводит политику по сокращению прокачьки объемов газа через территорию Украины.

В то же время, Илларионов отметил, что потери от прекращения поставок газа через территорию Украины могут составить 1,5 - 2 млрд долларов. Однако, если Украина реализует стратегию “Триллион долларов для Украины”, то более эффективное развитие Украины позволит производить “такое количество экономических ресурсов, которые с лихвой перекрывают вот эти самые потери”.

Программа “Триллион долларов для Украины”

Главная цель программы - начать общественную дискуссию и диалог о том, как достичь ВВП Украины в один триллион долларов, в какие сроки и при каких условиях.

“Триллион долларов для Украины” рассчитана на последовательную реализацию.

Три главных тезиса программы “Триллион долларов для Украины”:

• Обеспечение внешней безопасности (наилучшим образом реализуется через евроатлантическую интеграцию);

• Обеспечение самого высокого уровня верховенства права;

• Обеспечение оптимальных размеров государства (речь идет об экономическом размере государства - это та часть ВВП, которую государство забирает в качестве налогов и тратит прежде всего на себя).



