Илларионов: Украинское государство потратило на себя неподъемную для украинской экономику сумму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Траты государства в Украине колоссальны, и если они будут оставаться таковыми, то Украина никогда не сможет устойчиво развиваться. Об этом рассказал руководитель программы “Триллион долларов для Украины” Украинского институт будущего, экономический эксперт Андрей Илларионов, сообщает УНН.
Программа “Триллион долларов для Украины”
“Главная наша цель вместе с Украинским институтом будущего заключается в том, что должна начаться общественная дискуссия и диалог о том, как достичь ВВП Украины в один триллион долларов, в какие сроки и при каких условиях”, — заявил Илларионов.
По его словам, программа рассчитана на последовательную реализацию.
“Эта программа предназначена не для сегодняшнего премьера, не для сегодняшней власти и не для какой-то конкретной власти, не для какого-то конкретного человека или политической партии — это набор идей для Украины. Для всей Украины, для всего украинского общества, для всего экспертного сообщества, для всего политического сообщества, для всей страны. Кто выберет эти идеи, кто их поддержит и буде осуществлять — я не знаю. Это вопрос украинцев, украинских политических партий, деятелей. Мое дело предложить эти идеи”, — заявил Илларионов, добавив, что кто бы не взялся за реализацию этих идей, получит его поддержку.
Он отметил, что подобную экономическую политику в разных государствах реализовывало как правило не одно правительство, а несколько последовательных, часто, даже оппозиционных друг другу.
Три главных тезиса программы “Триллион долларов для Украины”:
• Обеспечение внешней безопасности (наилучшим образом реализуется через евроатлантическую интеграцию);
• Обеспечение самого высокого уровня верховенства права;
• Обеспечение оптимальных размеров государства (речь идет об экономическом размере государства - это та часть ВВП, которую государство забирает в качестве налогов и тратит прежде всего на себя).
Илларионов о значимости оптимального размера государства
“В прошлом году государство потратило на себя 47% ВВП — это колоссальная цифра, неподъемная величина для украинской экономики. При таких экономических размерах государства украинская экономика быстро и устойчиво расти не будет никогда. Если такие размеры сохранятся, то Украина никогда не станет быстроразвивающейся страной”, — пояснил Илларионов.
Программа, предложенная Илларионовым, содержит стратегию развития для Украины, выполнение которой приводит к достижению указанного размера ВВП до 2040 года. Среди главных показателей является обеспечение:
1) Внешней безопасности (членство в НАТО)
2) Индекса уровня коррупции до уровня — 6,0;
3) Индекса верховенства права — 65;
4) Перехода к бюджетному профицита с 2025;
5) Достижение оптимального размера государства (20% ВВП) с ориентацией на 2040.
“Украина стала жертвой агрессии кремля — нелегальной и криминальной. Я хотел бы внести свой посильный вклад в защиту и оборону Украины. Лучший способ для экономиста это сделать — способствовать экономическому росту Украины и обеспечению приличного уровня жизни для большинства украинцев, и тому, чтобы Украина стала уважаемым членом международного сообщества”, — рассказал Илларионов о том, почему решил реализовывать свои идеи в нашей стране.