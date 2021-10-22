Илларионов: Украинское государство потратило на себя неподъемную для украинской экономику сумму

Программа “Триллион долларов для Украины”

“Главная наша цель вместе с Украинским институтом будущего заключается в том, что должна начаться общественная дискуссия и диалог о том, как достичь ВВП Украины в один триллион долларов, в какие сроки и при каких условиях”, — заявил Илларионов.

По его словам, программа рассчитана на последовательную реализацию.

“Эта программа предназначена не для сегодняшнего премьера, не для сегодняшней власти и не для какой-то конкретной власти, не для какого-то конкретного человека или политической партии — это набор идей для Украины. Для всей Украины, для всего украинского общества, для всего экспертного сообщества, для всего политического сообщества, для всей страны. Кто выберет эти идеи, кто их поддержит и буде осуществлять — я не знаю. Это вопрос украинцев, украинских политических партий, деятелей. Мое дело предложить эти идеи”, — заявил Илларионов, добавив, что кто бы не взялся за реализацию этих идей, получит его поддержку.

Он отметил, что подобную экономическую политику в разных государствах реализовывало как правило не одно правительство, а несколько последовательных, часто, даже оппозиционных друг другу.

Три главных тезиса программы “Триллион долларов для Украины”:

• Обеспечение внешней безопасности (наилучшим образом реализуется через евроатлантическую интеграцию);

• Обеспечение самого высокого уровня верховенства права;

• Обеспечение оптимальных размеров государства (речь идет об экономическом размере государства - это та часть ВВП, которую государство забирает в качестве налогов и тратит прежде всего на себя).

Илларионов о значимости оптимального размера государства

“В прошлом году государство потратило на себя 47% ВВП — это колоссальная цифра, неподъемная величина для украинской экономики. При таких экономических размерах государства украинская экономика быстро и устойчиво расти не будет никогда. Если такие размеры сохранятся, то Украина никогда не станет быстроразвивающейся страной”, — пояснил Илларионов.

Программа, предложенная Илларионовым, содержит стратегию развития для Украины, выполнение которой приводит к достижению указанного размера ВВП до 2040 года. Среди главных показателей является обеспечение:

1) Внешней безопасности (членство в НАТО)

2) Индекса уровня коррупции до уровня — 6,0;

3) Индекса верховенства права — 65;

4) Перехода к бюджетному профицита с 2025;

5) Достижение оптимального размера государства (20% ВВП) с ориентацией на 2040.

“Украина стала жертвой агрессии кремля — нелегальной и криминальной. Я хотел бы внести свой посильный вклад в защиту и оборону Украины. Лучший способ для экономиста это сделать — способствовать экономическому росту Украины и обеспечению приличного уровня жизни для большинства украинцев, и тому, чтобы Украина стала уважаемым членом международного сообщества”, — рассказал Илларионов о том, почему решил реализовывать свои идеи в нашей стране.

One trillion 2021.10.18-01 uif from UNNews