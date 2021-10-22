Илларионов: Украинское государство потратило на себя неподъемную для украинской экономику сумму

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28199 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 59773 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77872 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231967 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132801 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401121 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316980 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215577 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245175 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255747 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
50%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22496 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 5678 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4232 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 4778 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10919 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 1590 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10924 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140605 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231964 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401120 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13523 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22246 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51192 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75475 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60316 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Илларионов: Украинское государство потратило на себя неподъемную для украинской экономику сумму

Киев • УНН

 • 34823 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Траты государства в Украине колоссальны, и если они будут оставаться таковыми, то Украина никогда не сможет устойчиво развиваться. Об этом рассказал руководитель программы “Триллион долларов для Украины” Украинского институт будущего, экономический эксперт Андрей Илларионов, сообщает УНН.

Илларионов: Украинское государство потратило на себя неподъемную для украинской экономику сумму

Программа “Триллион долларов для Украины”

“Главная наша цель вместе с Украинским институтом будущего заключается в том, что должна начаться общественная дискуссия и диалог о том, как достичь ВВП Украины в один триллион долларов, в какие сроки и при каких условиях”, — заявил Илларионов.

По его словам, программа рассчитана на последовательную реализацию.

“Эта программа предназначена не для сегодняшнего премьера, не для сегодняшней власти и не для какой-то конкретной власти, не для какого-то конкретного человека или политической партии — это набор идей для Украины. Для всей Украины, для всего украинского общества, для всего экспертного сообщества, для всего политического сообщества, для всей страны. Кто выберет эти идеи, кто их поддержит и буде осуществлять — я не знаю. Это вопрос украинцев, украинских политических партий, деятелей. Мое дело предложить эти идеи”, — заявил Илларионов, добавив, что кто бы не взялся за реализацию этих идей, получит его поддержку.

Он отметил, что подобную экономическую политику в разных государствах реализовывало как правило не одно правительство, а несколько последовательных, часто, даже оппозиционных друг другу.

Три главных тезиса программы “Триллион долларов для Украины”:

• Обеспечение внешней безопасности (наилучшим образом реализуется через евроатлантическую интеграцию);
• Обеспечение самого высокого уровня верховенства права;
• Обеспечение оптимальных размеров государства (речь идет об экономическом размере государства - это та часть ВВП, которую государство забирает в качестве налогов и тратит прежде всего на себя).

Илларионов о значимости оптимального размера государства

“В прошлом году государство потратило на себя 47% ВВП — это колоссальная цифра, неподъемная величина для украинской экономики. При таких экономических размерах государства украинская экономика быстро и устойчиво расти не будет никогда. Если такие размеры сохранятся, то Украина никогда не станет быстроразвивающейся страной”, — пояснил Илларионов.

Программа, предложенная Илларионовым, содержит стратегию развития для Украины, выполнение которой приводит к достижению указанного размера ВВП до 2040 года. Среди главных показателей является обеспечение:

1) Внешней безопасности (членство в НАТО)
2) Индекса уровня коррупции до уровня — 6,0;
3) Индекса верховенства права — 65;
4) Перехода к бюджетному профицита с 2025;
5) Достижение оптимального размера государства (20% ВВП) с ориентацией на 2040.

“Украина стала жертвой агрессии кремля — нелегальной и криминальной. Я хотел бы внести свой посильный вклад в защиту и оборону Украины. Лучший способ для экономиста это сделать — способствовать экономическому росту Украины и обеспечению приличного уровня жизни для большинства украинцев, и тому, чтобы Украина стала уважаемым членом международного сообщества”, — рассказал Илларионов о том, почему решил реализовывать свои идеи в нашей стране.

One trillion 2021.10.18-01 uif from UNNews

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53