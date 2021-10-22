Ілларіонов: Українська держава витратила на себе непідйомну для української економіки суму

Програма "Трильйон доларів для України"

"Головна наша мета разом з Українським інститутом майбутнього полягає в тому, що повинна початися суспыльна дискусія і діалог про те, як досягти ВВП України в один трильйон доларів, у які терміни і за яких умов", - заявив Ілларіонов.

За його словами, програма розрахована на послідовну реалізацію.

"Ця програма призначена не для сьогоднішнього прем'єра, не для сьогоднішньої влади і не для якоїсь конкретної влади, не для якоїсь конкретної людини або політичної партії - це набір ідей для України. Для всієї України, для всього українського суспільства, для всього експертного співтовариства, для всього політичного співтовариства, для всієї країни. Хто вибере ці ідеї, хто їх підтримає і буде здійснювати - я не знаю. Це питання українців, українських політичних партій, діячів. Моя справа - запропонувати ці ідеї", - заявив Ілларіонов, додавши, що хто б не взявся за реалізацію цих ідей, отримає його підтримку.

Він зазначив, що подібну економічну політику в різних державах реалізовував як правило не один уряд, а кілька послідовних, часто, навіть опозиційних один одному.

Три головні тези програми "Трильйон доларів для України":

• Забезпечення зовнішньої безпеки (найкращим чином реалізується через євроатлантичну інтеграцію);

• Забезпечення найвищого рівня верховенства права;

• Забезпечення оптимальних розмірів держави (йдеться про економічний розмір держави - це та частина ВВП, яку держава забирає як податки і витрачає передусім на себе).

Ілларіонов про значимість оптимального розміру держави

"У минулому році держава витратила на себе 47% ВВП - це колосальна цифра, непідйомна величина для української економіки. При таких економічних розмірах держави українська економіка швидко і стійко рости не буде ніколи. Якщо такі розміри збережуться, то Україна ніколи не стане країною, що швидко розвивається", - пояснив Ілларіонов.

Програма, запропонована Ілларіоновим, містить стратегію розвитку для України, виконання якої призводить до досягнення зазначеного розміру ВВП до 2040 року. Серед головних показників є забезпечення:

1) Зовнішньої безпеки (членство в НАТО);

2) Індексу рівня корупції до рівня - 6,0;

3) Індексу верховенства права - 65;

4) Переходу до бюджетного профіциту з 2025 року;

5) Досягнення оптимального розміру держави (20% ВВП) з орієнтацією на 2040 рік.

"Україна стала жертвою агресії кремля - нелегальної і кримінальної. Я хотів би внести свій посильний внесок у захист і оборону України. Кращий спосіб для економіста це зробити - сприяти економічному зростанню України і забезпеченню пристойного рівня життя для більшості українців, і тому, щоб Україна стала поважним членом міжнародного співтовариства", - розповів Ілларіонов про те, чому вирішив реалізовувати свої ідеї в нашій країні.

One trillion 2021.10.18-01 uif from UNNews