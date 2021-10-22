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Ілларіонов: Українська держава витратила на себе непідйомну для української економіки суму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Витрати держави в Україні колосальні, і якщо вони будуть залишатися такими, то Україна ніколи не зможе стійко розвиватися. Про це розповів керівник програми "Трильйон доларів для України" Українського інституту майбутнього, економічний експерт Андрій Ілларіонов, повідомляє УНН.

Ілларіонов: Українська держава витратила на себе непідйомну для української економіки суму

Програма "Трильйон доларів для України"

"Головна наша мета разом з Українським інститутом майбутнього полягає в тому, що повинна початися суспыльна дискусія і діалог про те, як досягти ВВП України в один трильйон доларів, у які терміни і за яких умов", - заявив Ілларіонов.

За його словами, програма розрахована на послідовну реалізацію.

"Ця програма призначена не для сьогоднішнього прем'єра, не для сьогоднішньої влади і не для якоїсь конкретної влади, не для якоїсь конкретної людини або політичної партії - це набір ідей для України. Для всієї України, для всього українського суспільства, для всього експертного співтовариства, для всього політичного співтовариства, для всієї країни. Хто вибере ці ідеї, хто їх підтримає і буде здійснювати - я не знаю. Це питання українців, українських політичних партій, діячів. Моя справа - запропонувати ці ідеї", - заявив Ілларіонов, додавши, що хто б не взявся за реалізацію цих ідей, отримає його підтримку.

Він зазначив, що подібну економічну політику в різних державах реалізовував як правило не один уряд, а кілька послідовних, часто, навіть опозиційних один одному.

Три головні тези програми "Трильйон доларів для України":

• Забезпечення зовнішньої безпеки (найкращим чином реалізується через євроатлантичну інтеграцію);
• Забезпечення найвищого рівня верховенства права;
• Забезпечення оптимальних розмірів держави (йдеться про економічний розмір держави - це та частина ВВП, яку держава забирає як податки і витрачає передусім на себе).

Ілларіонов про значимість оптимального розміру держави

"У минулому році держава витратила на себе 47% ВВП - це колосальна цифра, непідйомна величина для української економіки. При таких економічних розмірах держави українська економіка швидко і стійко рости не буде ніколи. Якщо такі розміри збережуться, то Україна ніколи не стане країною, що швидко розвивається", - пояснив Ілларіонов.

Програма, запропонована Ілларіоновим, містить стратегію розвитку для України, виконання якої призводить до досягнення зазначеного розміру ВВП до 2040 року. Серед головних показників є забезпечення:

1) Зовнішньої безпеки (членство в НАТО);
2) Індексу рівня корупції до рівня - 6,0;
3) Індексу верховенства права - 65;
4) Переходу до бюджетного профіциту з 2025 року;
5) Досягнення оптимального розміру держави (20% ВВП) з орієнтацією на 2040 рік.

"Україна стала жертвою агресії кремля - нелегальної і кримінальної. Я хотів би внести свій посильний внесок у захист і оборону України. Кращий спосіб для економіста це зробити - сприяти економічному зростанню України і забезпеченню пристойного рівня життя для більшості українців, і тому, щоб Україна стала поважним членом міжнародного співтовариства", - розповів Ілларіонов про те, чому вирішив реалізовувати свої ідеї в нашій країні.

One trillion 2021.10.18-01 uif from UNNews

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